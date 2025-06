Calciomercato Torino, da Coco a Diouf: il punto di giornata

Le ultime novità sul mercato del Torino con le voci sulle possibili cessioni e la lunga lista di giocatori seguiti per le entrate

Eugenio Gammarino 27 giugno 2025 (modifica il 27 giugno 2025 | 22:11)

PUNTO MERCATO — Prosegue il mercato del Torino, ora focalizzato su dare a Baroni qualche nuovo acquisto entro l'inizio della preparazione estiva. La dirigenza granata sta valutando diversi profili e negli ultimi giorni sono spuntati i nomi di Diouf e Jovanovic. Sul fronte uscite, invece, restano in bilico le posizioni di Samuele Ricci e Vanja Milinković-Savić, la cui eventuale cessione potrebbe favorire l’ingresso di nuovi innesti in vista della prossima stagione, mentre nelle ultime ore si è parlato di una possibile cessione di Saul Coco in Qatar. Di seguito tutte le notizie aggiornate con le novità di oggi, 27 giugno 2025.

COCO Nella giornata di oggi è arrivata la notizia di un'inaspettata offerta dal Qatar per Saul Coco. Il difensore equatoguineano, in granata da una sola stagione, ha attirato l'interesse dell'Al-Duhail: l'offerta proposta dai qatarioti al Torino è intorno ai 16 milioni di euro. L'accordo tra i due club è stato quindi trovato a cifre che il Torino difficilmente potrebbe rifiutare. Il club estero adesso cerca l'accordo con il giocatore che, solo per il momento, non sembra essere convinto del trasferimento in Qatar. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al momento il club qatariota non ha trovato l’intesa definitiva sui termini contrattuali con il difensore classe ’99, che non ha ancora accettato la proposta. L'ex Las Palmas è arrivato in granata per 7,5 milioni e 2 di bonus e nella sua prima stagione in Italia ha totalizzato 32 presenze condite da 2 gol, anche se non ha convinto al cento percento.

DIOUF Con la cessione di Vanja Milinkovic-Savic sempre più vicina, il Torino deve quindi farmuoversi sul mercato per trovare un nuovo portiere a cui affidare i pali dalla prossima stagione. Dalla Francia nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo che è stato accostato al Toro, si tratta di Yehvann Diouf. Secondo quanto riportato da Footmercato, il Torino avrebbe messo gli occhi su Yehvann Diouf come sostituto di Milinkovic-Savic. Il calciatore classe 1999 negli ultimi sei anni ha difeso i pali dello Stade Reims con il quale ha raggiunto la finale di Coppa di Francia.

JOVANOVIC Uno dei reparti in cui il Torino si deve rinforzare per il futuro è quello degli esterni e tra i nomi sondati dal DT granata Davide Vagnati c’è quello di un giocatore della Stella Rossa di Belgrado: Lazar Jovanovic. Il figlio d’arte classe 2006 è un esterno offensivo che possiede anche una buona dote da finalizzatore: nell'ultima stagione ha realizzato 5 gol in 20 partite tra Serie A e Serie B serba. Tuttavia è sfida a due per il cartellino di Jovanovic: il ragazzo è nel mirino di un club di Bundesliga, lo Stoccarda, che avrebbe anche iniziato a intavolare una trattativa con il club serbo offrendo circa 6 milioni di euro per il giovane esterno.

RICCI Uno dei maggiori indiziati a lasciare il Torino in questa finestra di calciomercato estivo è sicuramente Samuele Ricci. Negli ultimi giorni c'è stata un’accelerata nell’affare che potrebbe portare il centrocampista alla corte di Massimiliano Allegri al Milan. I rossoneri, che hanno avviato i contatti con il numero 28 granata da gennaio, avrebbero messo sul piatto un’offerta di 22 milioni più 3 di bonus e l'affare sembra prossimo alla chiusura, con il club granata che appare propenso ad accettare. Tra il giocatore e il club rossonero c’è già l’accordo per l’ingaggio e sono in via di definizione gli ultimi aspetti burocratici. Tutte le parti coinvolte sono fiduciose di chiudere l'operazione nei prossimi giorni.