La notizia di mercato della giornata è sicuramente l'ufficialità di Coco. Il difensore è stato presentato dalla società e ha già rilasciato alcune dichiarazioni. In entrata, sempre in difesa, su punta ad Adams, mentre in uscita Ilic è sempre più vicino allo Zenit. Continua l'interesse per il portiere Francesco Plaia, classe 2006 che si aggregherebbe alla Primavera.