Calciomercato Torino, da Hadjam a Chilwell: il punto di giornata

Dopo gli arrivi di Anjorin, Ismajli, Ngonge, Israel, Simeone, Aboukhlal e Asllani, Marco Baroni necessita di un altro colpo per rinforzare il suo Torino in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A 2025-2026. Mentre si avvicina la seconda giornata di campionato contro la Fiorentina di Stefano Pioli, il mercato prosegue prendendosi la scena. Per quanto riguarda le trattative in entrata Vagnati lavora per rinforzare la difesa granata: occhio a Hadjam dello Young Boys. Sul fronte uscite, dopo le cessioni di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli, di Sebastian Walukiewicz al Sassuolo e Sanabria alla Cremonese, lo Spartak Mosca si è rifatto avanti per Saul Coco. Inoltre, il Torino ha messo a segno un nuovo colpo per quanto riguarda le giovanili: dal Paok Fc arriva il difensore classe 2008 Traianos Mokris. Di seguito tutte le ultime novità sul calciomercato del club granata aggiornato alla giornata odierna, venerdì 29 agosto.