Calciomercato Torino, da Messias a Gemello passando per lo staff: il punto

Le trattative in corso per il calciomercato del Torino

IL PUNTO

A pochi giorni dall'inizio del calciomercato, il Torino è a caccia dei primi acquisti per la rosa di Juric per la prossima stagione. Fin qui è stato ufficializzato l'arrivo di Berisha, ex portiere della Spal. Cambiamenti avvenuti anche all'interno della società, dove l'ex difensore granata Moretti ricoprirà un nuovo ruolo. Vediamo nei dettagli tutti i cambiamenti e le trattative in corso.

GEMELLO Insieme alla prima squadra e a Juric, nel ritiro che inizierà il 13 luglio in Val Gardena, si unirà anche l'ex portiere della Primavera Luca Gemello, che avrà come colleghi di reparto l'ultimo arrivato Berisha oltre a Milinkovic-Savic e Sava. Al momento, il classe 2000 non sembra essere nei progetti di Juric, che però lo valuterà nei giorni di allenamento e deciderà se dargli un posto in squadra o se la sua partecipazione è soltanto di passaggio. Intanto i granata lavorano per il rinnovo di Gemello.

MESSIAS Oltre al reparto difensivo, il Torino pensa anche a rinforzarsi in attacco. Continua a essere di moda il nome di Messias. L'attaccante brasiliano piace a Juric e la società ha già espresso forte interesse per il giocatore del Crotone, che però deve far fronte anche alla concorrenza della Fiorentina, dichiaratasi interessata e che, attualmente, sarebbe disposta ad offrire una somma più alta rispetto a quella che aveva offerto precedentemente il Toro.

COPPITELLI A breve dovrebbe sciogliersi il nodo legato a Federico Coppitelli. L'allenatore, dopo aver salvato la Primavera, è stato confermato da Urbano Cairo. Con l'arrivo di Ludergnani al posto di Bava, non sembra in bilico la posizione di Coppitelli, ma molto passerà dal confronto con il neo responsabile delle giovanili.

MORETTI E PELLEGRI Oltre al calciomercato, anche all’interno della società stessa ci sono stati cambiamenti, tra cui il ruolo di Moretti. L'ex difensore è passato da team manager a collaboratore dell'area tecnica e affiancherà Vagnati. Il suo posto è stato preso da Marco Pellegri, neo team manager portato da Juric. In giornata la società ha anche ufficializzato lo staff tecnico dell'allenatore.