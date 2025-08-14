Calciomercato Torino, da Oristanio a Elmas: le ultime

Dopo gli arrivi di Anjorin, Ismajli, Ngonge, Israel, Simeone e Aboukhlal, Marco Baroni necessita di altri innesti per rinforzare il suo Torino in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A 2025-2026. Mentre si avvicina il primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Modena, il mercato prosegue prendendosi la scena. Per quanto riguarda le trattative in entrata va avanti il lungo braccio di ferro con il Venezia per Gaetano Oristanio; inoltre Vagnati non molla Elmas, nonostante l'interesse del Napoli. Sul fronte uscite, dopo le cessioni di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli e di Sebastian Walukiewicz al Sassuolo, il Torino ha ufficializzato il prestito di Mullen al Mantova. Di seguito tutte le ultime novità sul calciomercato del club granata aggiornato alla giornata odierna, giovedì 14 agosto.