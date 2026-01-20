Calciomercato Torino, da Ricardo a Jappert: il punto

Prosegue il mercato dei granata. Il primo colpo del Petrachi bis è un rinforzo sulla fascia mancina, ovvero Rafa Obrador. L'ex Benfica e Real Madrid è approdato ieri nella nuova realtà, ma non sarà tuttavia l'unico rinforzo. Il direttore sportivo sta cercando altri rinforzi utili per Baroni. Anche se al momento vanno registrati dei rallentamenti.

Per Ricardo e Prati al momento è stallo. C'è un nome nuovo per il Torino

Ricardo è un altro elemento che piace molto a Petrachi. Il giocatore, in forza al Botafogo, sarebbe il rinforzo per la fascia centrale della difesa e inoltre gioca con il mancino, caratteristica che latita al momento in casa Torino. C'è però una situazione di stallo nella trattativa, dato che sul giocatore c'è anche la Dinamo Mosca. Anche per lo scambio Anjorin-Prati c'è la stessa situazione. L'inglese è arrivato a Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni. Queste non sono ancora state raggiunte e dunque questo aspetto rallenta e non poco la trattativa tra i due club. Tuttavia, secondo Gianluca Di Marzio, il club granata avrebbe messo gli occhi su un altro profilo. Si tratterebbe di Kevin Jappert, difensore centrale del Barracas Central. Non è in cima alla lista, ma è stato proposto.