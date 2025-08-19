Calciomercato Torino, da Sanabria a Nicolussi Caviglia: il punto di giornata

Dopo gli arrivi di Anjorin, Ismajli, Ngonge, Israel, Simeone e Aboukhlal, Marco Baroni necessita di altri innesti per rinforzare il suo Torino in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A 2025-2026. Mentre si avvicina la prima giornata di campionato contro l'Inter di Cristian Chivu, il mercato prosegue prendendosi la scena. Per quanto riguarda le trattative in entrata va avanti il lungo braccio di ferro con il Venezia per Gaetano Oristanio. Inoltre, Vagnati guarda in casa dei lagunari per rinforzare il centrocampo granata: il profilo sondato è quello di Nicolussi-Caviglia. Sul fronte uscite, dopo le cessioni di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli e di Sebastian Walukiewicz al Sassuolo, il Torino ha ceduto a titolo definitivo Sanabria alla Cremonese. Di seguito tutte le ultime novità sul calciomercato del club granata aggiornato alla giornata odierna, martedì 19 agosto.