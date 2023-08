Calciomercato Torino, da Tchatchoua a Verdi: il punto di giornata

E' iniziata l'ultima settimana di questo calciomercato e ogni giorno può essere quello giusto per novità di mercato dirompenti. In questo venerdì 25 agosto il Torino ha ufficializzato la cessione di Verdi al Como e ha trovato l'accordo con lo Charleroi per Jackson Tchatchoua, esterno destro pronto a sbarcare a Torino a titolo definitivo. Ecco il punto sulle ultime novità.