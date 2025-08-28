Calciomercato Torino, dal terzino sinistro ai giovani: il punto di giornata

Dopo gli arrivi di Anjorin, Ismajli, Ngonge, Israel, Simeone, Aboukhlal e Asllani, Marco Baroni necessita di un altro colpo per rinforzare il suo Torino in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A 2025-2026. Mentre si avvicina la seconda giornata di campionato contro la Fiorentina di Stefano Pioli, il mercato prosegue prendendosi la scena. Per quanto riguarda le trattative in entrata Vagnati lavora per rinforzare la difesa granata: occhio a Salah-Eddine della Roma. Sul fronte uscite, dopo le cessioni di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli, di Sebastian Walukiewicz al Sassuolo e Sanabria alla Cremonese, lo Spartak Mosca si è rifatto avanti per Saul Coco. Di seguito tutte le ultime novità sul calciomercato del club granata aggiornato alla giornata odierna, giovedì 28 agosto.