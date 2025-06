Calciomercato Torino, dalla Serbia: “Partizan Belgrado, interesse per Seck”

Demba Seck non proseguirà la sua avventura al Torino. L'attaccante senegalese è ormai fuori dal progetto tecnico di Marco Baroni. Già nella scorsa stagione non era rimasto in Piemonte: era stato ceduto in prestito al Catanzaro, in Serie B, ma anche in Calabria il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Con la maglia giallorossa ha collezionato appena 18 presenze e un solo assist, senza mai andare a segno. Soltanto in un’occasione è partito titolare, nella sfida contro il Mantova, in cui aveva servito l’unico assist della sua stagione. Il club calabrese non eserciterà il diritto di riscatto. Secondo quanto riportato dal giornale serbo MozzartSport, sul calciatore si registra l’interesse del Partizan Belgrado, club serbo che ha chiuso l’ultima stagione al secondo posto in campionato.