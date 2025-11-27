Calciomercato Torino, dalla Svizzera: “Amenda apre all’ipotesi granata”

Il Torino monitora il mercato di gennaio. Nel mirino c'è Auréle Amenda, difensore classe 2003 in forza al Francoforte. Qualche interessamento c'era già stato in estate, ma la questione si era fermata proprio lì, senza ulteriori approfondimenti. Secondo quanto riferito da Sky Sport della Svizzera, il difensore avrebbe aperto al trasferimento già nel mercato invernale. Il Torino così andrebbe a rimpolpare un reparto di per sé già corto e che potrebbe essere ancora di più assottigliato per via della Coppa d'Africa, dove potrebbero assentarsi Coco e Masina.

Pochi minuti in campo con i tedeschi

Il difensore non ha trovato molto spazio nel corso di questa stagione, appena 200 minuti. Da qui la voglia e l'apertura ad una nuova partenza. C'è voglia di mettersi in gioco, magari altrove, nel tentativo di ottenere più minutaggio. E il Torino potrebbe anche cercare un affondo proprio per evitare bagarre. Anche perché la difesa ha la coperta corta in questa stagione.