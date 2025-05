Calciomercato Torino, dalla Turchia: “Il Besiktas è interessato a Pedersen”

La sessione di calciomercato dei granata in uscita rischia di aprirsi in anticipo. Soprattutto, rischia di aprirsi in una modalità più gradita ai tifosi rispetto a quanto pronosticato. Dalla Turchia, infatti, è arrivata una notizia a sorpresa. Secondo quanto raccolto da Fanatik, affidabile fonte sportiva con sede a Istanbul, Ole Gunnar Solskjaer, il tecnico del Besiktas, avrebbe chiesto ufficialmente al club di iniziare una trattativa con il Torino. Il giocatore granata richiesto dall'ex allenatore del Manchester United è Marcus Pedersen. Dopo 4 mesi dal suo arrivo in bianconero, Solskjaer ha già in programma una rivoluzione per il blasonato club turco. L'obiettivo è di incrementare la quota di giovani presenti in rosa, intervenendo sul mercato acquistando giocatori anche dall'estero. In questo contesto si inserisce la figura di Pedersen, di cui Solskjaer ha apprezzato alcune caratteristiche.