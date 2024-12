Calciomercato Torino, dall’Argentina: “Mosse granata per Hidalgo”

Interessamento del Torino per il giovane attaccante argentino dell’Independiente

Il grave infortunio di Duvan Zapata rimediato ad ottobre contro l'Inter, costringerà il Toro a tornare sul mercato a gennaio. I granata vanno a caccia di almeno un profilo per rinforzare un reparto in difficoltà dopo la perdita del colombiano (4 reti nelle ultime 8 partite). Il sito argentino ole.com.ar ha riportato la notizia di una trattativa tra i granata e l'Independiente per il giovane Santiago Hidalgo.