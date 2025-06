Calciomercato Torino, dalle cessioni a Fazzini: il punto di giornata

Vanja Milinkovic-Savic of Torino FC during the Italian Serie A 2024/25 season, football match between Como 1907 and Torino FC on 13 April 2025 at Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia, Italy. Photo Nderim Kaceli

Terminato il campionato di Serie A è ormai tempo per le squadre italiane di concentrarsi sul calciomercato con la sessione straordinaria di questo mese di giugno che è stata inserita in via eccezionale per fornire un supporto alle squadre che parteciperanno al Mondiale per Club da metà giugno a metà luglio ma sarà usufruibile anche dagli altri club. Il Torino ha risolto le sue riserve sul futuro della sua panchina dopo diversi giorni di valutazioni: esonerato Vanoli e al suo posto è stato scelto Baroni dal presidente Cairo. Adesso si potrà quindi iniziare a programma una sessione di mercato in entrata che necessita di parecchi rinforzi per far migliorare una squadra mai in lotta per l'Europa mentre sul fronte delle uscite si vocifera già di alcuni possibili addii pesanti. Di seguito il punto di giornata odierno, di venerdì 6 giugno.