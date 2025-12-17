Calciomercato Torino, dall’Inghilterra: “Ché Adams nel mirino del Brighton”

Il Brighton & Hove Albion ha messo gli occhi su Che Adams. Il club di Premier starebbe valutando l'ingaggio dell'attaccante scozzese per sostituire Danny Welbeck. L'ex centravanti di Sheffield United, Birmingham City e Southampton ha attirato l'interesse di diversi club inglesi da quando si è trasferito in Italia due stagioni fa, segnando 10 gol durante la sua prima stagione in Italia e segnando tre reti nella stagione corrente. Un ritorno in Premier potrebbe affascinare lo scozzese soprattutto per avere maggiore minutaggio in vista del Mondiale ma la stima di Baroni potrebbe trattenere il numero 19 granata a Torino. Il Brighton & Hove Albion, secondo quanto riportato da SportsBoom, attualmente sta monitorando la situazione di Che Adams al Torino. In ogni caso la richiesta del club granata dovrebbe essere di circa 15 milioni di sterline per lasciar partire Adams qualora la società di Hurzeler decidesse di presentare un'offerta al club di Urbano Cairo.