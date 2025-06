Calciomercato Torino, Demba Seck rinnova e va in prestito al Partizan Belgrado

Demba Seck non farà parte della rosa di Baroni per la prossima stagione. In granata non ha mai lasciato il segno e se lo ha fatto è solo perché il suo nome è stato associato a vicende non positive. L'attaccante classe 2001 è ad un passo dal Partizan Belgrado, che è pronto ad accogliere il giocatore in prestito. Il senegalese, inoltre, rinnoverà il suo contratto con il Torino di un altro anno. Secondo il media serbo Telegraf ha già svolto le visite mediche. Seck si prepara dunque per il suo terzo prestito, dopo Frosinone e Catanzaro.