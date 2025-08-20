Calciomercato Torino, doppia trattativa per il regista: il punto di giornata

La gara contro il Modena ha dato dei segnali inequivocabili: il Torino ha ancora bisogno di diversi innesti prima. Un primo messaggio è arrivato dal modulo, che da iniziale 4-2-3-1 è poi passato ad un 4-3-3 proprio ad inizio ripresa. L'altro messaggio è arrivato dall'ingresso di Ilkhan in mezzo al campo. Con il regista il Torino ha trovato una nuova dimensione, non solo più equilibrata, ma anche più pulita e dinamica. E come ha ribadito il patron granata Urbano Cairo, servirà un play davanti alla difesa per la squadra di mister Baroni. Quel regista ha due volti: Nicolussi Caviglia oppure Asllani? Ecco il punto di giornata sul mercato del Torino.