Calciomercato Torino, è fatta per Edera al Pordenone

Simone Edera è il secondo giocatore del Torino in uscita in questa sessione invernale del calciomercato: dopo la cessione di Lukic al Fulham, per Edera inizierà una nuova avventura con la maglia del Pordenone, squadra militante in Serie C. Negli ultimi minuti è stato infatti trovato un accordo tra club e giocatore per permettergli di terminare la stagione in Friuli: in corso la definizione dei dettagli, la società neroverde ha superato la concorrenza del Foggia. Il giocatore, dopo il grave infortunio che l’ha costretto a stare fuori per quasi tutta la scorsa stagione, e dopo essere stato escluso dal progetto di Juric, con il passaggio al Pordenone avrà l’opportunità di trovare più spazio dando di fatto il via a una seconda fase della sua carriera, quella slegata dal Torino, il club che lo ha cresciuto fin da bambino.