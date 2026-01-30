Calciomercato Torino, fatta per Ngonge all’Espanyol: le ultime

Ora è ufficiale. Cyril Ngonge sarà un nuovo giocatore dell'Espanyol. Dopo l'accordo trovato tra i club, il belga è pronto per volare in Catalogna e iniziare la sua avventura con la maglia dei Periquitos. L'attaccante belga si unisce al club catalano in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Termina il prestito di Ngonge con la maglia granata: in sei mesi ha disputato 23 gare (20 in campionato e 3 in Coppa Italia) e siglando una rete (nella disfatta di Parma terminata 2-1 per i crociati). Il classe 2000 tornerà al Napoli, proprietario del suo cartellino, e poi volerà in Spagna per unirsi alla squadra di Manolo Gonzalez e iniziare la sua nuova avventura.