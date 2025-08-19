Calciomercato Torino, fatta per Sanabria alla Cremonese: domani le visite

Antonio Sanabria sarà un nuovo giocatore della Cremonese. L'attaccante paraguiano lascerà il club granata per una cifra che si aggira intorno ai 2.5 milioni di euro + bonus. Dopo una fase di stand-by, la trattativa tra Cremonese e Torino si è sbloccata: la Cremonese ha deciso di puntare forte sul paraguiano, che dopo alcuni dubbi iniziali, si è convinto della destinazione alla corte del suo ex allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore è arrivato l'autorizzazione del Torino per effettuare le visite mediche di rito con i grigioriossi per l’attaccante classe 1996. L'ex Roma e Sassuolo svolgerà le visite mediche a Cremona nella giornata di domani, mercoledì 20 agosto, per poi mettere la firma che lo legherà col club grigiorosso. Si chiude così l’avventura di Sanabria sotto la Mole condita da 30 gol e 11 assist in 143 presenze.