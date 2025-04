Calciomercato Torino: Milinkovic-Savic e Ricci gli uomini mercato dell’estate

L'italiano piace a Inter e Milan, il serbo ha tanti club inglesi interessati su di lui: i granata dovranno monetizzare e reinvestire

Redazione Toro News 18 aprile 2025 (modifica il 18 aprile 2025 | 06:24)

Almeno una cessione importante in estate il Torino la farà. La sensazione è questa. Le attenzioni dei club sono rivolte principalmente su Samuele Ricci e Vanja Milinkovic-Savic. Entrambi hanno fin qui attirato su di loro interessi di club che porterebbero a mercati differenti. Almeno uno di loro due potrebbe dunque partire in estate per far cassa. L'obiettivo, ovviamente, dovrebbe essere quello di capitalizzare e reinvestire in un mercato importante per permettere a Vanoli di far fare il salto di qualità alla sua squadra. Chiaramente per reinvestire servirà intervenire sui profili giusti, come spiegato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

Calciomercato Torino: Ricci piace a Inter e Milan — Partiamo dalla situazione di Ricci. Il ragazzo ha appena prolungato il contratto e questo permetterà al Toro di fare leva su questo per alzare il prezzo. Su di lui c'è sicuramente l'interesse di Inter e Milan. I nerazzurri parteciperanno anche al Mondiale per Club e a seconda di come finirà questa Champions League potrebbero anche mettere nelle proprie casse tanta liquidità che gli permetterebbe di investire pesantemente sul mercato. Inoltre l'Inter manterrà quasi sicuramente la guida tecnica della squadra (Inzaghi) e non cambierà a livello dirigenziale, quindi l'attuale interesse dovrebbe rimanere concreto anche in estate. Lato Milan il discorso è differente. I rossoneri devono ancora iniziare una rivoluzione interna che potrebbe cambiare le carte in tavola. Molto probabilmente il nuovo direttore sportivo sarà Igli Tare e rimane da sciogliere il nodo allenatore. Una volta avuta la certezza su questi due aspetti inizierà il mercato, per questo motivo al momento è difficile poter dire con certezza che ci sarà una trattativa con il Milan, che però ha in Geoffrey Moncada un grande estimatore del calciatore.

Calciomercato Torino: Vanja interessa in Inghilterra — Discorso differente per Milinkovic-Savic. Il suo contratto scade nel 2026, ma il Toro ha l'opzione per il rinnovo di un'ulteriore stagione che potrebbe esercitare per avere più potere contrattualistico. Su di lui l'interesse arriva dall'Inghilterra e quindi da mercato più ricchi di quello italiano. Sul portiere serbo si sono posati gli occhi delle due squadre di Manchester United e del Cheslea, con cui il Toro ha già rapporti dopo l'acquisto di Casadei. In estate, dunque, potrebbero riavviarsi i colloqui per l'acquisto di Vanja. La sensazione è che i granata per finanziare il mercato per la prossima stagione almeno una cessione la farà, da capire le cifre e come verrà reinvestito poi per rinforzare la rosa di Vanoli.