Calciomercato Torino, i granata interessati a Kumbulla: le ultime

Dopo Tchoca e Obrador, il Torino potrebbe scegliere in questa sessione di mercato di acquistare un altro difensore. In questa stagione la difesa del Torino è il punto debole della squadra: sono 40 i gol subiti in 22 partite, la peggiore in tutta la Serie A. Visti i numeri, la dirigenza granata vuole correre ai ripari. Perciò, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, nel mirino del direttore sportivo granata Gianluca Petrachi c'è un suo vecchio pupillo: Marash Kumbulla. Il centrale albanese di proprietà della Roma ha trascorso la prima parte di stagione in prestito al Mallorca, ma potrebbe lasciare il club in questi ultimi giorni di mercato invernale. Tuttavia, sul classe 2000 ex Hellas Verona c'è anche l'interesse di Udinese ed Espanyol (sua ex squadra).