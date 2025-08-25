Calciomercato Torino, Fortini primo obiettivo per la sinistra: le ultime

Dopo l'arrivo in granata di Kristjan Asllani dall'Inter, il Torino è ancora a lavoro per regalare a Baroni qualche altro colpo in entrata. Come anticipato da Urbano Cairo e ribadito dal tecnico granata nella conferenza pre Inter-Torino: "Manca un terzino sinistro, è uscito Sosa e serve un sostituto". Perciò la società granata al momento sta spingendo per l’acquisto di Niccolò Fortini della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club granata è pronto a offrire tra gli 8 e 10 milioni di euro per il terzino sinistro 2006. Tuttavia, il problema principale è che la Fiorentina, società proprietaria del suo cartellino, per ora si è detta disposta a cederlo solamente in prestito secco. Il Torino vorrebbe invece avere un’opzione per l’eventuale riscatto. Nonostante l'interesse di altre squadre (è seguito anche da club come Genoa, Cagliari, Empoli, Sampdoria e Venezia), l'ex difensore della Juve Stabia ha messo la squadra di Marco Baroni in cima alla propria lista delle preferenze, pur sapendo che non partirebbe come titolare, ma come alternativa a Cristiano Biraghi.