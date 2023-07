Calciomercato Torino, non solo Vlasic e Miranchuk: il casting sulla trequarti

Ormai è risaputo, il gioco di Juric non dipende solo dalle fasce, ma anche dalla qualità dei propri fantasisti. Si tratta di un argomento delicato, da cui potrebbe dipendere molto della prossima stagione granata. Al momento in rosa gli unici certi della permanenza sono Radonjic e Karamoh. Dai prestiti rientreranno elementi come Verdi, Horvath e Warming, ma il loro destino è lontano da Torino. Seck potrebbe partire per giocare di più. Ecco quindi che la situazione si complica e sarà necessario un intervento. La lista dei candidati è discretamente lunga.