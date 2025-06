Calciomercato Torino, il Napoli si avvicina a Milinkovic-Savic: le possibili cifre

Vanja Milinkovic-Savic può prendere la via del Vesuvio. Nelle ultime ore il Napoli di De Laurentiis ha accelerato i contatti con il Torino di Urbano Cairo per acquistare a titolo definitivo l'estremo difensore serbo. Milinkovic-Savic, corteggiato anche dal Milan e da altri club inglesi come il Manchester United, si avvicina all'accordo con i partenopei per aggregarsi alla squadra allenata da Antonio Conte come vice-Meret. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, gli azzurri ed il club granata sarebbero prossimi a trovare un accordo sulla base di 18 milioni di euro per l’estremo difensore, avvicinandosi alla clausola di 20 milioni valida per i club di Serie A. Milinković-Savić è stato uno dei migliori portieri della scorsa stagione di Serie A subendo 44 gol in 39 presenze, riuscendo a mantenere la porta inviolata in 11 occasioni e parando ben 4 tiri dal dischetto.