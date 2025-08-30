Calciomercato Torino, il nuovo nome per la fascia sinistra: il punto di giornata

Dopo gli arrivi di Anjorin, Ismajli, Ngonge, Israel, Simeone, Aboukhlal e Asllani, Marco Baroni necessita di un altro colpo per rinforzare il suo Torino in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A 2025-2026. Il tempo però stringe e bisogna fare in fretta, soprattuto dopo le grandi lacune difensive viste contro l'Inter. Per quanto riguarda le trattative in entrata Vagnati lavora per rinforzare l'out di sinistra. Sul fronte uscite, dopo le cessioni di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli, di Sebastian Walukiewicz al Sassuolo e Sanabria alla Cremonese, rimane aperta la questione Saul Coco. Di seguito tutte le ultime novità sul calciomercato del club granata aggiornato alla giornata odierna, sabato 30 agosto.