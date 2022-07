Calciomercato Torino, il punto: arriva Radonjic, Joao Pedro rimane un obiettivo

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo, e il Torino con Davide Vagnati si sta attivando per rinforzare tutte le parti del campo, in particolare la trequarti, per la quale oggi è arrivato Radonjic, dall'Olympique Marsiglia. Tra gli altri obiettivi di mercato, continua a interessare Joao Pedro. Di seguito, il punto di oggi, mercoledì 6 luglio, sulle trattative in corso.