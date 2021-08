Calciomercato Torino, il punto: Belotti-Inter quotazioni in calo

Continua il calciomercato del Torino, che nonostante sia già iniziato il campionato, continua a cercare dei rinforzi per quasi tutti i reparti: le notizie più recenti riguardano Belotti, in trattativa con l'Inter (ma le possibilità di un suo trasferimento sembrano in calo dopo la giornata di oggi), Izzo con il Cagliari, e al centro dell'attenzione anche l'arrivo di Pobega, l'interesse per Amrabat della Fiorentina e la possibile partenza di Rincon a centrocampo. Ricapitoliamo le ultime notizie passo per passo.