Ultimi giorni di mercato frenetici in casa granata, con il club di Urbano Cairo alla rincorsa di nuovi rinforzi in vista di una seconda fase di stagione impegnative. Nella giornata di oggi sono state ufficializzate diverse operazioni da parte del Torino, mentre si sono interrotte altre trattative. Ecco il punto di giornata in casa granata.
mercato
Calciomercato Torino, il punto: da Marianucci a Olusesi, le ultime
Marianucci e Kulenovic, i nuovi arrivati in casa granata—
Il difensore Marianucci è il rinforzo per il reparto difensivo granata. Il giocatore non ha trovato molto spazio nella prima parte di stagione, in forza al Napoli. Dopo aver svolto le visite mediche, nel corso della giornata è stato comunicato ufficialmente il suo approdo nella nuova realtà. Il difensore classe 2004 approda ufficialmente in granata con la formula del prestito secco. Luca Marianucci sarà dunque un nuovo giocatore del Torino ma soltanto fino a giugno, quando tornerà a Napoli. Anche per Kulenovic è stata una giornata all'insegna delle visite mediche. Il giocatore era giunto a Torino da Caselle già in giornata. Per lui si tratta invece di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro. L'ex Dinamo Zagabria è il rinforzo per il reparto avanzato del Torino.
Jappart, muro dal Barrascas. Bloccata la trattativa per Olusesi—
Tuttavia per il Torino si sono complicate diverse trattative. A cominciare dall'argentino Jappart. Il difensore era di fatto diventato il primo nome per la retroguardia granata, ma il club dove milita, ovvero il Barrascas Central, non ha dato il via libera per la conclusione della trattativa. Non è andata tanto meglio per l'inglese classe 2007, Olusesi. Anche qui, sembrava che dovesse andare in porto l'affare, ma la situazione si è complicata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA