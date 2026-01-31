Calciomercato Torino, il punto: da Marianucci a Olusesi, le ultime

Marianucci e Kulenovic, i nuovi arrivati in casa granata

Il difensore Marianucci è il rinforzo per il reparto difensivo granata. Il giocatore non ha trovato molto spazio nella prima parte di stagione, in forza al Napoli. Dopo aver svolto le visite mediche, nel corso della giornata è stato comunicato ufficialmente il suo approdo nella nuova realtà. Il difensore classe 2004 approda ufficialmente in granata con la formula del prestito secco. Luca Marianucci sarà dunque un nuovo giocatore del Torino ma soltanto fino a giugno, quando tornerà a Napoli. Anche per Kulenovic è stata una giornata all'insegna delle visite mediche. Il giocatore era giunto a Torino da Caselle già in giornata. Per lui si tratta invece di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro. L'ex Dinamo Zagabria è il rinforzo per il reparto avanzato del Torino.