Prosegue la sessione di mercato del Torino. Mancano poco più di due settimane alla chiusura del mercato estivo, per i granata sono da definire ancora delle operazioni in uscita e in entrata. Ecco il punto di mercato del Torino.
MERCATO
Calciomercato Torino, il punto di giornata: non si sblocca l’uscita di Sanabria
Le ultime notizie del mercato del Torino in entrata e in uscita della sessione di mercato 25/26