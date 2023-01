Calciomercato Torino, il punto: Ilic il sogno per il centrocampo

Il punto sulle trattative di mercato del Torino di oggi, sabato 7 gennaio

Redazione Toro News

MERCATO — Continua il calciomercato del Toro e Juric, nella conferenza stampa di presentazione di Salernitana-Torino, ha affermato che la società si sta muovendo per rinforzare la rosa. Riguardo alle entrate, infatti, i granata hanno gli occhi puntati soprattutto su un centrocampista mancino e su un esterno. Per le uscite, invece, sono da valutare le situazioni di Bayeye, Berisha e Seck.

CENTROCAMPISTA Ivan Ilic è il sogno del Torino per il centrocampo, che, stando a quanto affermato dallo stesso Juric, ha bisogno di un mediano mancino per essere al completo. Il nome del giocatore dell'Hellas Verona stuzzica e piace anche allo stesso allenatore granata, ma la pista è complicata. Nell'estate scorsa, infatti, la squadra scaligera ha rifiutato offerte da ben 10 milioni di euro. Intanto, sullo sfondo, rimane anche il profilo di Alfred Duncan.

ESTERNI Lazovic e Juranovic restano i nomi più caldi per rinforzare le fasce del Torino, che hanno bisogno di un innesto in più oltre a oltre ad Aina, Lazaro, Vojvoda e Singo per garantire maggiore affidabilità al reparto. Sul primo, il Torino non ha vita facile, siccome egli è un titolarissimo dell'Hellas Verona, mentre per il secondo, i granata devono fare i conti con diversa concorrenza

ATTACCO Shomurodov resta il principale candidato per rinforzare l'attacco, un reparto nel quale il Torino deve fare i conti con l'infortunio di Pellegri. Potersi aggiudicare l'uzbeko della Roma, però, non è semplice per i granata, a causa dell'elevato esborso economico necessario e per la formula.

USCITE In Serie B, Frosinone e Palermo sembrerebbero aver messo gli occhi su Bayeye, esterno del Torino che quest'anno ha visto il campo con il contagocce e che i granata cederebbero volentieri in prestito, così come Demba Seck, nella stessa situazione e che piace agli stessi club, oltre che all'Hellas Verona. Infine, c'è da sistemare Berisha: serve un club che gli possa dare la titolarità che a Torino non può più trovare.