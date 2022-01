Prosegue il mercato invernale per il Torino. Il club granata al momento è attivo sul fronte delle uscite, con due "senatori" che stanno valutando sistemazioni lontane dalla Mole, Tomas Rincon e Daniele Baselli. Per quanto riguarda le entrate la priorità è un esterno: alla società granata piace in particolare Mohamed Fares, attualmente in forza al Genoa.