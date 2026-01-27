Calciomercato Torino, il punto: Tchoca sbarca in Italia. Coco rinnova

Continua il mercato del Torino, in quelle che saranno delle giornate bollenti. Il clima è tutt'altro che sereno e la gara di Como non ha fatto altro che ampliare quel sentimento di rabbia. Nel suo colloqui con i tifosi Petrachi ha parlato anche di mercato, accennando ad un difensore brasiliano in arrivo. Non è finita qui però, nei prossimi giorni sono previsti altre trattative per correrei ai ripari. Ecco il punto di giornata sul mercato granata.

Per quanto riguarda il centrocampo, si avvicina Olusesi. Centrocampista classe 2007 e scuola Tottenham, l'interesse per il gioiellino degli Spurs rientra nel nuovo progetto del Toro. Inoltre, con Asllani e Ilic possibili partenti, Baroni ha bisogno di nuovi innesti per confermare un reparto di centrocampo già molto giovane e fresco. Intanto il club granata mette a referto un altro colpo per la Primavera: è ufficiale Manzi."Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dall’Inter SM Sammaurese a titolo definitivo il diritto alle prestazioni di Enrico Manzi, difensore classe 2008".

Ufficiale il rinnovo di Coco

In casa granata si registra un rinnovo. Saul Coco infatti resterà in granata fino al 2029, nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità del prolungamento di contratto."Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña fino al 30 giugno 2029. Coco è nato il 9 febbraio 1999 ad Arrecife, in Spagna. Ha mosso i primi passi nel calcio nei vivai di Las Palmas, Orientación Marítima ed Espanyol. Nell’agosto del 2018 è approdato in prestito all’Horta, per poi fare ritorno al Las Palmas, con cui ha debuttato in Seconda Divisione nel marzo 2021. Nel campionato 2022-23, con 36 presenze e una rete all’attivo, ha avuto un ruolo importante nel raggiungimento del secondo posto, risultato che ha permesso al club delle Canarie di conquistare la promozione nella Liga. L’anno seguente, terminato con la permanenza nella massima serie, ha totalizzato 30 presenze in campionato, una in Coppa del Re e un gol su calcio di punizione, premiato come gol del mese in Liga. Al Toro dal luglio 2024, con i granata ha totalizzato 56 presenze e segnato 3 gol tra campionato e Coppa Italia. Il difensore spagnolo, che ha scelto di giocare per la nazionale d'origine della sua famiglia, dall'esordio nel 2017 ad oggi, ha totalizzato 32 presenze e 4 gol con la Guinea Equatoriale, prendendo anche parte alle ultime tre edizioni della Coppa d'Africa. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!"