Calciomercato Torino, il punto: ufficiale Pobega, Izzo verso la permanenza

Si chiude una giornata che ha regalato ufficialmente un rinforzo ad Ivan Juric. Tommaso Pobega ha svolto oggi il primo allenamento con i nuovi compagni, dopo che nella serata di ieri aveva firmato il contratto che lo legherà ai granata per questa stagione. Il centrocampista arriva infatti dal Milan in prestito secco, senza diritto di riscatto. E proprio sulla formula in conferenza stampa il tecnico del Torino Ivan Juric ha dichiarato:"Un ragazzo che arriva in prestito secco senza alcun diritto per noi perché in questo momento avevamo bisogno di un giocatore di questo tipo. Accetti i compromessi, anche se non è una cosa bella lavorare per le altre società.