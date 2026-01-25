Calciomercato Torino, in arrivo un difensore dal Brasile: le ultime

Il Torino ha necessariamente bisogni di innesti per la difesa. Sfumato David Ricardo, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha sondato diversi profili tra cui Jappert del Barracas e Simic del Partizan Belgrado, entrambi classe 2004. Tuttavia, il club granata avrebbe messo gli occhi un altro giovane profilo dal Brasile. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, infatti il Toro sarebbe molto vicino a Tchoca, difensore centrale classe 2003 del Corinthians. Le parti sarebbero ormai molto vicine all’intesa, ma manca ancora il via libera definitivo del club brasiliano. Il Torino attende l’ok finale della società di San Paolo per poter organizzare il viaggio del giocatore e sottoporlo alle visite mediche.