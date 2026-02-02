Calciomercato Torino, in chiusura Enzo Ebosse dall’Udinese: i dettagli dell’affare

A poche ore dalla chiusura del calciomercato, il Torino accelera per completare la difesax e si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. Sembra infatti essere in chiusura l'arrivo in maglia granata di Enzo Ebosse, difensore classe 1999 di proprietà dell'Udinese. L'operazione coinvolge anche l'Hellas Verona, club con cui ha iniziato la stagione il giocatore camerunense (solo 4 presenze in campionato), che risolverà anticipatamente il prestito con il club gialloblù. Il giocatore, una volta completato il rientro formale in Friuli, verrà immediatamente ceduto al Torino, che ha trovato l'accordo con l'Udinese sulla base di un prestito con diritto di riscatto.