Calciomercato Torino, in rialzo le quotazioni di Asslani

In casa Torino si continua a cercare un rinforzo a centrocampo. Il profilo è quello di un play, indicato proprio da Urbano Cairo nell'immediato post gara di Torino-Modena. La gara infatti ha evidenziato una carenza proprio in quel reparto, motivo per cui la società è tornata nuovamente sul mercato in entrata.

Asslani, torna in voga il suo nome

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il profilo di Cristian Asslani è tornato prepotentemente nei radar del Torino, che ha rilanciato la trattativa con l’Inter. Nei giorni scorsi il Bologna aveva bussato alla porta dell'ex Empoli e sembravano esserci le basi per fare andare in porto la trattativa. Tuttavia è venuto proprio a mancare l'accordo tra le parti e il club granata ha ripreso i contatti, proponendo un prestito oneroso a circa 1.5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni. Cifre che avvicinano il giocatore al Torino in questo momento.