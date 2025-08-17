Calciomercato Torino, la Cremonese accelera per Antonio Sanabria: le ultime

Antonio Sanabria è sicuramente uno dei giocatori più vicini a lasciare il Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Il paraguaiano ha diversi estimatori tra i club di Serie A e della Liga spagnola, tuttavia nelle ultime ore la Cremonese ha accelerato i contatti con il club granata per l’ex Roma e Genoa. Dopo una fase di stand-by, sembra che la trattativa tra i due club si sia sbloccata: con la firma di Walid Cheddira con l'Udinese (obiettivo dei griogiorossi) e l'eliminazione dalla Coppa Italia, la Cremonese ha deciso di puntare forte sul paraguiano, che sembra si sia convinto della destinazione alla corte del suo ex allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la società grigiorossa è infatti in trattativa avanzata con il Torino per il trasferimento a titolo definitivo di Antonio Sanabria. Restano da limare gli ultimi dettagli tra le parti in questione ma filtra ottimismo. L’operazione per portare a Cremona l'attaccante del Torino si potrebbe chiudere all'inizio della prossima settimana, così la Cremonese potrà finalmente mettere a disposizione di Davide Nicola un attaccante affidabile per la fase offensiva dei grigiorossi. Il classe ’96 nell’ultima stagione con la maglia del Torino ha raccolto 27 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a referto 2 gol e servendo 1 assist.