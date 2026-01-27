Calciomercato Torino, Senan Mullen vola in Irlanda: l’annuncio ufficiale

Il Mantova ha interrotto il prestito di Senan Mullen. Dopo appena sei mesi e due sole presenze in Serie B, termina l'avventura di Senan Mullen con la maglia del club virgiliano. Il Mantova, con una nota sul proprio sito, ha comunicato di aver risolto anticipatamente il prestito con l'irlandese: "Mantova 1911 annuncia la fine anticipata del prestito di Senan Michael Mullen. Il difensore irlandese fa rientro al Torino. A Senan il ringraziamento per questi mesi trascorsi insieme l’augurio di un prosieguo di carriera ricca di soddisfazioni". Tuttavia, il difensore centrale classe 2005 dovrebbe ripartire in prestito. Questa volta Mullen ripartirà dalla sua madre patria: l'Irlanda. Dopo il suo rientro, il Toro lo girerà in prestito secco fino a giugno al Bohemians FC, club irlandese con sede nella città di Dublino.