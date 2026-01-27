Il Mantova ha interrotto il prestito di Senan Mullen. Dopo appena sei mesi e due sole presenze in Serie B, termina l'avventura di Senan Mullen con la maglia del club virgiliano. Il Mantova, con una nota sul proprio sito, ha comunicato di aver risolto anticipatamente il prestito con l'irlandese: "Mantova 1911 annuncia la fine anticipata del prestito di Senan Michael Mullen. Il difensore irlandese fa rientro al Torino. A Senan il ringraziamento per questi mesi trascorsi insieme l’augurio di un prosieguo di carriera ricca di soddisfazioni". Tuttavia, il difensore centrale classe 2005 dovrebbe ripartire in prestito. Questa volta Mullen ripartirà dalla sua madre patria: l'Irlanda. Dopo il suo rientro, il Toro lo girerà in prestito secco fino a giugno al Bohemians FC, club irlandese con sede nella città di Dublino.
Calciomercato Torino, Senan Mullen vola in Irlanda: l’annuncio ufficiale
Contestualmente, nella mattina odierna - martedì 27 gennaio -, il Torino ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo di contratto del calciatore classe 2005 fino a giugno 2028 con un'opzione di prolungamento anche fino al 2029. Nella stessa nota il club granata ufficializza poi con le seguenti parole, il passaggio di Mullen in prestito al Bohemian per tutto l'anno solare 2026 e rientrerà quindi in Piemonte a gennaio 2027:
"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del difensore Senan Michael Mullen sino al 30 giugno 2028, con opzione per quella successiva. Successivamente, il Club ha ceduto al Bohemian Football Club, a titolo temporaneo sino al 31 dicembre 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, rientrato dal prestito al Mantova 1911. Il Torino saluta Senan con un affettuoso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".
