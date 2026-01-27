Calciomercato Torino, Ngonge lascia i granata: è fatta con l’Espanyol

In dirittura d'arrivo la partenza di Cyril Ngonge dal Torino. Il belga, dopo solo sei mesi dal suo arrivo sotto la Mole, è infatti in procinto di lasciare la squadra di Marco Baroni. Come riferito da Gianluca Di Marzio, è stata trovata l'intesa tra le parti, con il giocatore ex Verona pronto a trasferirsi all'Espanyol. Formalmente Ngonge tornerà prima al Napoli, dopo l'interruzione dal prestito con i granata e poi volerà in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Ngonge-Torino, una storia d'amore mai decollata

Il calciatore belga lascia quindi la Serie A ed il Torino, dopo essersi trasferito sotto la Mole insieme ad un carico di aspettative non indifferenti. Ngonge, campione d'Italia la scorsa stagione, era alla ricerca di una piazza che lo facesse sentire al centro dopo l'exploit di Verona che aveva impressionato il Napoli tanto da acquistarlo durante il mercato di riparazione di due anni fa. Carico di aspettative però totalmente disattese, alla corte di Baroni in questi mesi sono arrivati soltanto un solo gol e due assist in 23 partite fra tutte le competizioni, troppo pochi per rimanere nelle rotazioni dell'allenatore granata. Ora per Ngonge si prospetta un'altra sfida nella Liga spagnola, alla ricerca di quello stato di forma per rilanciare la sua carriera.