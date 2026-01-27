Calciomercato Torino, Ngonge nel mirino di una squadra spagnola: i dettagli

Sirene di mercato per Cyril Ngonge. Il belga non sta convincendo e il suo rendimento, fino a questo momento, non è stato all'altezza rispetto alle grosse qualità del numero 26 granata. Nonostante la grande stima che Baroni nutre per lui, l'esterno potrebbe salutare il club granata in questa sessione invernale di calciomercato. Oltre al Maiorca e diverse squadre italiane, sull'ex Hellas Verona è piombato anche un club spagnolo. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, sul giocatore c'è l'interesse dell'Espanyol. I contatti sono già in corso tra le due società ma il nodo resta l'accordo col Napoli. Infatti, l’attaccante belga sta giocando in prestito al Torino in questa stagione, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli. Ora il club catalano deve trovare un accordo con entrambe le società per arrivare a Ngonge. Tuttavia, sul classe 2000 sembra ci sia l'interesse anche di Porto e Lazio. Il club portoghese avrebbe già avuto dei contatti con il Napoli per un prestito con obbligo condizionato. Il club biancoceleste, invece, vorrebbe inserire nella trattativa Noslin che verrebbe girato in prestito al Toro fino al termine della stagione.