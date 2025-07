Calciomercato Torino, N’Guessan passa in prestito allo Slovan Liberec

Ange N'Guessan ha lasciato il ritiro di Prato allo Stelvio. Il centrale classe 2003, dopo due settimane di lavoro in prima squadra, ha fatto rientro a Torino. All'orizzonte c'è una nuova cessione, ancora una volta in prestito. È tutto fatto per il passaggio allo Slovan Liberec, squadra che milita nella massima serie del campionato ceco. Il francese non è riuscito a ritagliarsi un ruolo in prima squadra e cercherà nuovamente fortuna lontano dalla Mole dopo una stagione vissuta da titolare in Slovenia. Tra un anno, poi, si farà nuovamente un bilancio e si deciderà quello che dovrà essere il suo futuro.