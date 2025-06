Calciomercato Torino, Milan su Vanja per il dopo-Maignan: le ultime

Il portiere serbo dopo l’ottima stagione ha attirato diverse attenzioni su di lui

Redazione Toro News 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 13:43)

I rigori parati, la crescita in generale: per svariati motivi Vanja Milinkovic-Savic è uno dei giocatori del Torino più seguiti in questo mercato. Portiere moderno, che si è sempre distinto per qualità tecniche con i piedi abbastanza rare in un estremo difensore, nell’ultima stagione è cresciuto e non poco tra i pali, motivo per cui su di lui ci sono le attenzioni non solo del Milan, ma anche del Napoli.

Calciomercato Torino: Milinkovic-Savic piace a Milan e Napoli — Quando il presidente Urbano Cairo ha parlato della possibilità di cedere uno o due giocatori, nella lista c’è sicuramente Vanja. L’estremo difensore serbo ha mercato e un clausola rescissoria - esercitabile entro la fine di luglio - che permetterebbe agli acquirenti di assicurarselo per 20 milioni. Se in passato su di lui le sirene erano principalmente estere, ora sono anche italiane. Il Napoli è alla ricerca di un’alternativa valida a Meret mentre il Milan potrebbe tentare di affondare il colpo per il serbo in caso di partenza di Maignan.

Milinkovic-Savic è tra in nomi sul taccuino del neo ds rossonero Tare ma il mancato accordo tra il Milan e il Chelsea per la cessione di Maignan in blues potrebbe complicare le cose. Chelsea e Milan non hanno trovato l'accordo sulle cifre per il trasferimento prima della chiusura della finestra di mercato creata appositamente per il Mondiale per Club Fifa e che terminerà oggi, 10 giugno, a mezzanotte. Tuttavia, non è da escludere che i due club possano sedersi di nuovo a trattare con calma prima dell'inizio della nuova stagione. Inoltre, tra i nuovi club che hanno messo nel mirino Vanja c’è poi il Napoli di Antonio Conte, che nell’ultima stagione ha avuto un solo impegno ed è riuscito a gestire al meglio Meret, ma con il ritorno di Champions League potrebbe aver bisogno di un’opzione in più in porta. Il futuro del portiere del Toro sembra lontano dal Piemonte, l’interesse su di lui è alto.