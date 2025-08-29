Calciomercato Torino, occhio a Jaouen Hadjam per la corsia sinistra: le ultime

Il Torino è ancora alla ricerca di un terzino sinistro da affiancare a Cristiano Biraghi. Sfumata la pista Fortini e con Anass Salah-Eddine sempre più vicino ad un ritorno in patria al PSV Eindhoven, la società granata sembra aver messo gli occhi sull'algerino Jaouen Hadjam. Secondo quanto riportato da Africafoot.com, il terzino sinistro algerino dello Young Boys è finito nel mirino del direttore tecnico granata Davide Vagnati. Il classe 2004 ha recentemente rifiutato un'allettante offerta dello Spartak Mosca e sembra voler intraprendere una sfida in uno dei cinque maggiori campionati europei, preferendo soprattutto un'avventura in Serie A. In Italia, due squadre sono particolarmente interessate al calciatore dello Young Boys: la Roma di Gasperini e il Torino di Baroni. Tuttavia, con l'imminente arrivo nella capitale di Kostas Tsimikas dal Liverpool, i giallorossi potrebbero mollare la presa. Inoltre, al momento il club di Urbano Cairo sembrerebbe più avanti nelle trattative avendo già avviato i contatti con l'entourage del giocatore e il club svizzero. Il terzino, però, ha attirato le attenzioni anche altri club di Premier League, Liga e Bundesliga come Wolverhampton, Augsburg e Siviglia. L'algerino ha un contratto con lo Young Boys fino al 2026 ed ha un valore stimato di circa 7 milioni di euro. Rivelazione nella stagione 2024/2025, Hadjam si è affermato come titolare indiscusso in Svizzera. Fra tutte le competizioni lo scorso anno ha totalizzato 47 presenze, di cui 35 in Super League, ed ha messo a referto 2 gol e 3 assist.