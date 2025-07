Calciomercato Torino, passi in avanti per Cristian Volpato: le ultime

Il Torino continua a seguire diversi profili per rinforzare il reparto offensivo granata in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti fra il DT granata Davide Vagnati e il Sassuolo per parlare di Cristian Volpato. Il classe 2003 la scorsa stagione ha totalizzato 4 gol e 6 assist in 21 presenze tra Serie B e Coppa Italia con gli emiliani guidati da Fabio Grosso. Vagnati sta lavorando per portare Volpato in granata facendo soprattutto leva sulla volontà del calciatore di giocare con più continuità e trovare più spazio. Tuttavia, il Sassuolo non ha ancora deciso se lasciar partire l’ australiano naturalizzato italiano in direzione Torino oppure puntare ancora su di lui per la prossima stagione dopo un buon cammino in Serie B. Dopo i passi avanti fatti dal club di Urbano Cairo, ora si attende la decisione della dirigenza neroverde per capire se la trattativa potrebbe andare in porto o no.