Torna di moda il nome di Tommaso Barbieri per rinforzare la fascia destra del Torino. Con l'addio di Valentino Lazaro dopo quattro anni in granata, il direttore sportivo Gianluca Petrachi deve correre ai ripari per rinforzare un reparto in difficoltà nelle ultime stagioni. Accostato al club piemontese già nella scorsa sessione invernale di calciomercato, il classe 2002 di proprietà della Cremonese potrebbe essere il primo rinforzo in vista della prossima stagione. Con la retrocessione in B dei grigiorossi, la dirigenza granata potrebbe spingere per l'esterno e puntare a far abbassare il costo del cartellino. Rivelazione dell'ultimo campionato disputato dai violini, Barbieri è sceso in campo in 29 occasioni in questa stagione di Serie A. Da monitorare anche la pista Matteo Darmian: l'ex Toro questa estate si libererà a zero dall'Inter e avrebbe già avuto dei contatti con Petrachi per un ritorno sotto la Mole.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite