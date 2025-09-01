Calciomercato Torino: permanenza finale per Tameze, Ilic e Adams

Nonostante le numerose voci che vedevano diverse squadre interessate, i tre giocatori resteranno al Torino

Eugenio Gammarino 1 settembre - 18:30

Siamo alle battute finali di questa sessione estiva di calciomercato. Nella giornata di oggi, 1º settembre 2025, si chiuderà la finestra che ha permesso alle squadre di Serie A di affacciarsi nel miglior modo possibile alla stagione 2025/2026. C'è tempo fino alle 20 per consegnare i documenti e ufficializzare operazioni di mercato: anche il Torino ha la necessità di sfruttare tutto il tempo a disposizione. Tuttavia, il mercato in uscita della società granata, dopo la cessione di Sazonov in Liga al Getafe e Ciammaglichella in prestito secco alla Juve Stabia, può definirsi conclusa.

Calciomercato Torino, Ilic e Tameze vicini alla permanenza — Nonostante l'arrivo di diversi innesti come Asllani e Anjorin per rinoforzare il reparto del centrocampo granata, quelli che sembravano essere sulla lista dei partenti in questa sessione di calciomercato alla fine sembra che rimarranno alla corte di Marco Baroni. Parliamo ovviamente di Ivan Ilic e Adrien Tameze. Per Ilic, già in uscita a gennaio 2025 con il trasferimento allo Spartak Mosca poi saltato, sembrava possibile una soluzione in Premier League ma non sono mai arrivate offerte concrete. Nel match contro la Fiorentina il serbo è partito anche titolare, fornendo una buona prestazione, e ora bisogna capire che spazio potrebbe avere nel modulo di Baroni. Stessa situazione anche per Adrien Tameze, che rischierebbe di trascorrere una stagione ai margini del progetto granata. Il centrocampista, che aveva estimatori sia in Italia (si era fatta avanti la Cremonese) ma anche all'estero, alla fine anche lui rimarrà sotto la Mole. L'ex Hellas Verona ha fatto due apparizioni entrando dalla panchina nei primi due match di campionato contro Inter e Fiorentina ma sembra non rientrare nei piani di Baroni.

Calciomercato Torino, Adams confermato nell'attacco di Baroni — Nonostante le numerose voci che vedevano diverse squadre di Premier League interessate a Ché Adams, anche il centravanti scozzese è ormai destinato alla permanenza. Già le prime voci su un possibile addio dell'ex Southampton in questa sessione estiva di calciomercato sono state immediatamente accantonate da Marco Baroni che ha ribadito più volte la centralità nel progetto dell'attaccante scozzese, che non è mai stato in vendita e rimane un profilo fondamentale per la stagione del Torino. Così, nonostante la fitta concorrenza, con l'arrivo del Cholito Simeone e l'imminente rientro a pieno regime di Duvan Zapata, per Adams si prospetta la seconda stagione all'ombra della Mole.