Calciomercato Torino, possibile interesse di Juric su un big granata

Non ci sono più solo le due milanesi sul centrocampista del Torino Samuele Ricci. Nonostante la stagione terminata in chiaroscuro, anche dopo la brutta prestazione in Azzurro contro la Moldova, il regista classe 2001 è al centro delle dinamiche di mercato in uscita: sul toscano ci sono da tempo Inter e Milan, quest'ultimo in forte pressing e alla ricerca di un centrocampista dopo l'addio - ormai ufficiale - di Reijnders, ma nelle ultime ore si dovrebbe essere aggiunta alla lista delle squadre interessate anche l'Atalanta di Juric.

Sponsor Juric, ma il Torino non fa sconti per il suo gioiello

Appena arrivato sulla panchina bergamasca per raccogliere il testimone di Gasperini, Juric ha subito posato gli occhi su due vecchi giocatori allenati a Torino: il primo nome è stato quello di Gineitis, lanciato tra i grandi lo scorso anno proprio dal tecnico croato, il secondo è invece Samuele Ricci, arrivato al Toro nel gennaio 2022 proprio su richiesta dell'ex allenatore granata. Juric avrebbe dunque indicato il centrocampista classe 2001 come possibile sostituto di Ederson, inserito sui taccuini dei più grandi e ricchi club del mondo, inoltre l'Atalanta perderà probabilmente a zero Pasalic, per cui servirà anche a livello numerico un sostituto. Il Torino però non fa sconti per il suo gioiello più prezioso: il prezzo del suo cartellino è calato negli ultimi mesi, ma la società granata non scende sotto almeno i 35 milioni e la concorrenza delle tre lombarde potrebbe dare inizio ad un'asta per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista azzurro.