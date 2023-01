Calciomercato Torino, Rauti verso una nuova esperienza: lo attende il Foggia

Nicola Rauti si appresta a una nuova esperienza. L'attaccante classe 2000, cresciuto nelle giovanili granata, si appresta a cambiare nuovamente maglia. In estate si era infatti unito ai ferraresi per la prima esperienza della carriera in Serie B, dopo due anni e mezzo di prestiti in Serie C tra Monza, Palermo e Pescara. L'avventura alla Spal ha portato con sé poco minutaggio, così Rauti si prepara a una nuova sfida, questa volta al Foggia, dunque nuovamente in Serie C.