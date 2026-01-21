Calciomercato Torino: Ricardo ufficiale alla Dinamo Mosca, si punta Jappert

Il difensore brasiliano va alla Dinamo Mosca: i granata virano su altri obiettivi

Redazione Toro News 21 gennaio - 16:54

In casa Torino è sfumata la pista che porta il nome di David Ricardo. Pochi minuti fa è stato ufficializzato il trasferimento alla Dinamo Mosca. Il centrale brasiliano ha firmato un contratto fino al 2030 con possibilità di prolungamento per un'altra stagione: un'operazione da circa 7 milioni bonus compresi. L'offerta del club russo ha superato quella granata di appena 6 milioni, che era stata comunque già rifiutata dal Botafogo. La dirigenza granata ha ritenuto eccessiva la cifra e non ha più ritenuto opportuno rilanciare, nonostante nelle ultime settimane avesse individuato in Ricardo, con cui peraltro era già stata trovata un'intesa sul piano personale, il profilo ideale per la difesa a 3 di Mister Baroni. A preoccupare il Torino sono state anche e soprattutto le condizioni fisiche incerte del brasiliano, nonostante le rassicurazioni dello staff medico, e di conseguenza i granata hanno deciso di abbandonare l'operazione e virare su altri profili.

Per la difesa Petrachi punta Jappert — Sfumata la pista David Ricardo, ora la pista calda percorsa dal Ds Petrachi per sistemare il pacchetto difensivo del Toro, che fin qui è stato l'anello più debole della formazione granata e in cui c'è necessità di intervenire sul mercato, è quella di Kevin Jappert, difensore centrale argentino con passaporto italiano, classe 2004, del Barracas Central (in prestito dall'Atletico de Rafaela). Anche Jappert, sembra rispecchiare quelle che sono le esigenze dei granata, alla ricerca di un giocatore giovane, a basso costo, forte fisicamente e già abituato ad essere impiegato in una difesa a 3. In carriera il giovane argentino ha già ricoperto tutti i ruoli del terzetto arretrato, risultando dunque un giocatore duttile e utile nelle emergenze difensive.

Coppola e Marianucci: interesse vivo ma restano distanti — Per quanto riguarda i nomi di Coppola e Marianucci, non sembra essere diminuito l'interesse granata nei confronti di due calciatori che conoscono molto bene il campionato italiano, tuttavia restano operazioni difficili da compiere. Per il primo il Brighton ha aperto al prestito, ma è forte la concorrenza di Fiorentina e soprattutto Milan, due destinazioni gradite dal centrale ex Verona; per il secondo, su cui ha messo gli occhi anche la Cremonese, il Napoli ha rallentato la sua cessione a causa del recente infortunio di Rrahmani (lesione muscolare al gluteo sinistro), mentre il Toro ha un imminente bisogno di sistemare la difesa. La palla passa quindi al Ds Petrachi, che dovrà trovare la soluzione migliore e più rapida alle lacune difensive granata, nel mentre il tempo scorre e la deadline per la chiusura del calciomercato invernale è fissata al 2 febbraio ore 20:00.